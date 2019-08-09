Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Kahramanmaraş'ta orman yangını

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta orman yangını, System.String[]
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü.
Suçatı Mahallesi Ağlar Obası mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 1 helikopter, 3 arazöz, 1 dozer, 1 su tankı, ilk müdahale aracı ve orman işçileriyle müdahale etti.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş, Onikişubat, Suçatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR
Kurban Bayramı'nı kana bulamaya hazırlanan teröristler kıskıvrak yakalandı İmamoğlu'nun İSBAK A.Ş.'ye atadığı Bahaddin Yetkin tepkiler üzerine istifa etti HDP, dört partinin ABD'ye yaptığı "Gülen'i iade edin" çağrısına neden destek vermediğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 22:17:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]