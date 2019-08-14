Kahramanmaraş'ta orman yangını
46 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde orman yangını çıktı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde orman yangını çıktı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yazıköy Mahallesi, Ağcaşar mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 1 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, 2 dozer, 2 greyder ile müdahale ediliyor.
Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışması devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ
Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba boğuldu Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu