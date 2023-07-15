Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

15.07.2023 13:22

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 7 arazöz, 3 su tankı ve 1 yangın helikopteriyle müdahale ediliyor.

KAHRAMANMARAŞ'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'ndeki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Çıkan dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Alevlerin hızla ormanı sardığı yangına, ekipler, 7 arazöz ve 3 su tankıyla müdahale ederken, havadan da 1 yangın helikopteri çalışmalara destek verdi. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor - Son Dakika
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