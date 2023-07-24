Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

24.07.2023 20:56

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kabasakal Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracıyla ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, bölge halkı, güvenlik korucuları ve AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor. Yangın nedeniyle bazı evler tahliye edilirken, 3 Orman Bölge Müdürlüğü personeli dumandan etkilendi ve tedavi altına alındı. Şu ana kadar 20 hektar civarında alan zarar gördü ve müdahalede 7 helikopter, 23 arazöz ve 155 personel görev aldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Kabasakal Mahallesi kırsalı ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracıyla ekipler sevk edildi.

EVLER TAHLİYE EDİLİYOR

Söndürme çalışmalarına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, bölge halkı, güvenlik korucuları ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.
Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın nedeniyle bazı evler tahliye ediliyor.

3 PERSONEL DUMANDAN ETKİLENDİ

Bu arada söndürme çalışmasına katılan 3 Orman Bölge Müdürlüğü personeli dumandan etkilendi. 3 personel bölgede hazır bekletilen ambulanslarda tedavi altına alınırken, bir görevli aracı yoğun duman nedeniyle devrildi.

20 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangının devam ettiği bölgeye gelerek, ekiplerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Karartı, AA muhabirine, çalışmalarının havadan ve karadan müdahaleyle sürdüğünü şu ana kadar 20 hektar civarında alanın zarar gördüğünü belirtti.

Karartı, biri askeri 7 helikopter, 23 arazöz ve 155 personelle müdahale edildiğini söyledi.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika


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