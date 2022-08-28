Kahramanmaraş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

28.08.2022 14:47

- Kahramanmaraş'ta orman yangını Onikişubat ile Andırın ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi ile Andırın ilçesi arasında kalan Kısıklı bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına, yangın ilk müdahale ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ise havadan müdahale ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika
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