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Kahramanmaraş'ta orman yangınları - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta orman yangınları

25.06.2021 23:55
Kahramanmaraş'ta orman yangınları, System.String[]

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta ormanlık arazide çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat İlçesi Yenidemir Mahallesi civarındaki ormanlık arazide çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına 5 arazöz, 2 su tankı, 3 itfaiye aracı ile 24 kişilik sevk edildi. 1 saatte kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Bir diğer yangın ise Onikişubat İlçesi Hartlap Mahallesi Çokran mevkiinde çıktı. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına 1 helikopter ve 7 kişilik ekiple destek sağlanırken yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta orman yangınları - Son Dakika


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