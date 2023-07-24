Kahramanmaraş ve Manisa'da orman yangınına müdahaleler sürüyor! Yangınlar nedeniyle bazı mahalle ve köyler tahliye edildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş ve Manisa'da orman yangınına müdahaleler sürüyor! Yangınlar nedeniyle bazı mahalle ve köyler tahliye edildi

25.07.2023 00:17

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma da destek veriyor. Şu ana kadar yaklaşık 25 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, ekiplerin zorlu mücadelesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sıcaklıkları artmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yangınları biri söndürülürken bir diğeri başlıyor. Kahramanmaraş ve Manisa'da çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken iki bölgeden de gelen görüntüler endişeleri artırdı. Rüzgarın ve engebeli şartların etkisiyle yayılan yangınlar nedeniyle bazı mahalle ve köyle tahliye edildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA ZAMANLA YARIŞ

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi Kabasakal Mahallesi mevkiinde saat 17.00'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları çerçevesinde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma da destek veriyor.

Kahramanmaraş'ta orman yanına müdahaleler sürüyor

25 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği alanda şu ana kadar yaklaşık 25 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangına; 16 adet arazöz, 8 adet su tankı, 5 adet yer ekibi, 2 adet jandarma helikopteri, 4 adet orman bölge helikopteri, 2 adet dozer, 1 loader, 1 adet kepçe, 1 adet greyder ve 150 personel ile müdahale edilirken, arazinin engebeli olması ekipleri zorluyor.

Kahramanmaraş'ta orman yanına müdahaleler sürüyor

RÜZGARIN ETKİSİYLE YAYILIYOR

Seyrek orman yapısı ve sıklıkla otluk alana sahip bölgede rüzgarın da etkisiyle alevler farklı noktalardan yayılmaya devam ediyor. Ekipler yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta orman yanına müdahaleler sürüyor

MANİSA'DA DA YANGIN VAR

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 10 uçak, 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 5 dozer, Manisa ve İzmir büyükşehir belediyelerinden 18 itfaiye aracı, 13 su tankeri, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığından 16 TOMA, 8 iş makinesi, 4 ambulans sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta orman yanına müdahaleler sürüyor

MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle Sarısığırlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini, Sarıçam Mahallesi'nde ise tedbir alındığını, herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını söyledi.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DESTEK OLUYOR

Havanın kararmasıyla ekiplerin yangına havadan gece görüşü olan 4 helikopter ve arazözlerle karadan müdahalesi sürüyor. AA ekibi, yangında tahliye edilen ve 14 hane ile 3 hayvan damının yandığı Sarısığırlı Mahallesi'ndeki hasarı havadan görüntüledi.

Kahramanmaraş'ta orman yanına müdahaleler sürüyor

YANGIN EVLERE SIÇRADI

Sarısığırlı Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulunan Vali Yaşar Karadeniz, söndürme çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, "İçinde bulunduğumuz Sarısığırlı Mahallemizde 14 ev, 3 de dam yangından etkilenmiş durumda. Ayrıca AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, sağlık, itfaiye ve jandarmadan 200'ün üzerinde personel şu anda söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangın Sarıçam mevkisinde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Diğer yönlerden kısmen kontrol altına alındı. Sarıçam bölgesini de kontrol altına aldıktan sonra artık soğutma ve söndürme çalışmalarına geçeceğiz. Yarından itibaren arkadaşlarımızda da hasar tespit çalışmalarına başlayacak." dedi.

Kahramanmaraş'ta orman yanına müdahaleler sürüyor

3 KÖY DAHA TAHLİYE HAZIRLIĞINDA

Yangında sadece Sarısığırlı Mahallesi'ni tahliye ettiklerine dikkati çeken Vali Karadeniz, şunları kaydetti: "3 köyümüz için daha tahliye hazırlığı yaptık ancak yangından tek etkilenen mahallemiz burası oldu. Tahliyeler için gerekli hazırlıklarımızı yaptık, milli eğitim müdürlüğümüzün yurtlarında ve kamu misafirhanelerimizde. Vatandaşlarımızın yine tercihi bu bölgede kalmaktan yana oldu. Daha çok yakınlarının yanında olmak istediler. Neticede her vatandaşımız için misafir edecek yerimiz var. Toplam 4 mahalleden 500 kişiyi tahliye edilecek şekilde hazırlığımızı yaptık. Dediğim gibi yangının seyrine göre bunları tahliye edip etmeme durumundayız. Şu anda hazırlık aşamasında ama henüz bu yangın bu mahalleler için tahdit oluşturmadığı için tahliye süreci başlamadı."

Karadeniz, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin sürdüğünü sözlerine ekledi. Öte yandan Saruhanlı'daki yangından kaynaklanan yoğun duman İzmir'den de görüldü.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor Kahramanmaraş'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş ve Manisa'da orman yangınına müdahaleler sürüyor! Yangınlar nedeniyle bazı mahalle ve köyler tahliye edildi - Son Dakika


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