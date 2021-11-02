Üye Girişi
Kahramanmaraş'ta ormancılık sektörüne yönelik panel düzenlendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ormancılık sektörüne yönelik panel düzenlendi

02.11.2021 18:00
Kahramanmaraş'ta ormancılık sektörüne yönelik panel düzenlendi

Kahramanmaraş'ta "Ormancılık Sektörünün Ülkemizdeki Geleceğinin Sosyoekonomik Boyutları" konulu panel düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta "Ormancılık Sektörünün Ülkemizdeki Geleceğinin Sosyoekonomik Boyutları" konulu panel düzenlendi.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından sürdürülebilir kalkınma ve çevre diplomasisi toplantıları projesi kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Kampüsü Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, "ormancılık sektörü", "orman yangınlarıyla mücadele" ve "hukuki boyutları" konuları ele alındı.

KSÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü'nün moderatörlüğünü yaptığı panel, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen'in iklim değişikliği ve orman yangınlarındaki artışın sebepleri konulu sunumu ile başladı.

Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin Karagöz'ün, Türkiye'nin bitkisel çeşitliliği ve orman yangınlarının biyoçeşitlilik üzerine olası etkileriyle ilgili konuşması ile devam eden programda KSÜ öğretim üyeleri Prof. Dr. Görücü ve Dr. Öğretim Üyesi Ömer Eker de birer konuşma yaptı.

Panele, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve ilgililer katıldı.

Sütçü İmam Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Kahramanmaraş, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta ormancılık sektörüne yönelik panel düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları 17:58 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi 17:54 Türkiye Gençlik Birliği, Saraybosna'da Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdi 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı 17:38 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı
Felsefe öğretmeni öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum 17:26 Felsefe öğretmeni öğrencisini tehdit etti: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı 17:21 Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı 16:59 Gramı 50 liradan satılan safran hasadı Adana'da başladı
Altının kilogramı 545 bin liraya yükseldi 16:57 Altının kilogramı 545 bin liraya yükseldi Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli 16:35 Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli

Son Dakika Haberleri
18:00 Nehre girip tuttuğu timsahı önce haşladı sonra sos dökerek yedi
17:58 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
17:55 Husumetlisini tokatladı, yetmedi tabancayla vurdu!
17:44 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:31 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:23 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı
17:09 Yabancı kuralının masaya yatırıldığı zirve sona erdi!
16:55 Galatasaray, maçın tam kapasite seyirciyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı
16:44 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü
16:35 Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli
Nehre girip tuttuğu timsahı önce haşladı sonra sos dökerek yedi Nehre girip tuttuğu timsahı önce haşladı sonra sos dökerek yedi         
18:00
Husumetlisini tokatladı, yetmedi tabancayla vurdu! Husumetlisini tokatladı, yetmedi tabancayla vurdu!         
17:56
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
17:44
Christophe Galtier, Türk futbolcu operasyonunu başlattı! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için harekete geçildi Christophe Galtier, Türk futbolcu operasyonunu başlattı! Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için harekete geçildi         
17:30
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Son Dakika! Son Dakika! "Biontech'te 3. doza gerek yok" diyen Bakan Koca, fikir değiştirdi: Gündeme alacağız         
17:06
Çantayı alıp içine bakan inşaat işçileri dehşete düştü! Yol kenarına yeni doğmuş bebek bırakmışlar Çantayı alıp içine bakan inşaat işçileri dehşete düştü! Yol kenarına yeni doğmuş bebek bırakmışlar         
16:58
2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü         
16:45
Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu         
16:24
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı         
16:03
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı         
15:28
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 18:04:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta ormancılık sektörüne yönelik panel düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement