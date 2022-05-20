KAHRAMANMARAŞ'TA ORMANDA ÇÜRÜMÜŞ CESET BULUNDU - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ'TA ORMANDA ÇÜRÜMÜŞ CESET BULUNDU

20.05.2022 14:19

KAHRAMANMARAŞ'ta, ormanda ağaca asılı halde çürümüş erkek cesedi bulundu.

KAHRAMANMARAŞ'ta, ormanda ağaca asılı halde çürümüş erkek cesedi bulundu.

Kentte 5 Nisan Mahallesi Kayabaşı mevkisindeki ormanda çalışan orman işçileri, ağaçta asılı çürümüş cesetle karşılaştı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağaçta asılı kişinin yaklaşık 1 ay önce öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ağaçtan indirilen erkek cesedi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan cansız bedenin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

KAHRAMANMARAŞ'TA ORMANDA ÇÜRÜMÜŞ CESET BULUNDU
KAHRAMANMARAŞ'TA ORMANDA ÇÜRÜMÜŞ CESET BULUNDU
KAHRAMANMARAŞ'TA ORMANDA ÇÜRÜMÜŞ CESET BULUNDU
KAHRAMANMARAŞ'TA ORMANDA ÇÜRÜMÜŞ CESET BULUNDU
KAHRAMANMARAŞ'TA ORMANDA ÇÜRÜMÜŞ CESET BULUNDU
KAHRAMANMARAŞ'TA ORMANDA ÇÜRÜMÜŞ CESET BULUNDU

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Kahramanmaraş'ta ormanda çürümüş ceset bulundu (2) Kahramanmaraş'ta ormanda çürümüş ceset bulundu (2)
Kaynak: DHA

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