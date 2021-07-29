KAHRAMANMARAŞ - Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yangın nedeniyle 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Gedemen Mahallesi Kazmabağları mevkisindeki ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip alevlere müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü, bölgedeki 1 ev kullanılamaz hale geldi.