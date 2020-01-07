Kahramanmaraş'ta ortaokula müzik atölyesi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta ortaokula müzik atölyesi açıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ortaokula müzik atölyesi açıldı

6 saat önce

Atölyeden görüntü Atölyenin gezilmesi Kurdele kesimi İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın konuşması Umut Elleri Sosyal Yardımlaşma Derneği adına Büşra Şen'in konuşması Kahramanmaraş'ta ortaokula müzik atölyesi açıldı Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının 2023...

Atölyeden görüntü

Atölyenin gezilmesi

Kurdele kesimi

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz'ın konuşması

Umut Elleri Sosyal Yardımlaşma Derneği adına Büşra Şen'in konuşması Kahramanmaraş'ta ortaokula müzik atölyesi açıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Şehitler Ortaokuluna müzik atölyesi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, açılışta, her şeyden çok kaybedilmemesi gereken şeyin umut olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 vizyonunda okullarda çeşitli atölyelerin açılmasının ön görüldüğünü belirten Yılmaz, "Öğrencilerimizin sadece ders kitaplarıyla meşgul olması değil diğer alanlarda da gelişmesi isteniyor. Bu çerçevede okul müdürümüzü tebrik ediyorum. Çevresiyle iyi bir diyalog içerisinde, çevrenin imkanlarını okulla birleştirerek öğrencilerimize hizmet olarak sunma başarısı göstermiştir." dedi.

Atölyenin açılışına destek veren Umut Elleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Büşra Şen ise iki yıl önce Dumlupınar İlkokuluna bir kütüphane açarak çalışmalara başladıklarını ifade etti.

İki yıl içerisinde yaptıkları birçok farklı proje ile bir sürü mutluluk ve sevinçlerinin olduğunu kaydeden Şen, "Bunların hepsi sizlerin sayesinde. Biz enerjimizi tamamen gençlikten alıyoruz. İyilik de kötülük de insan içindir. Biz nereye yönlendirirsek öyle şekilleniyor. Biz bundan sonra her yıl bir okula sizlerin de desteğiyle bir atölye kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Büşra Şen'e plaket verdi.

Kahramanmaraş'ta ortaokula müzik atölyesi açıldı

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aylar sonra sahneye çıkan İntizar Arap Prensi'nden gelen hediyeyi kabul etmedi
Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı

Son Dakika Haberleri
21:18 Denizli'de eve çarpan kamyonetin alev alması güvenlik kamerasında - Son Dakika
21:13 Adana'da çığ: 1 ölü, 2 yaralı, 1 kayıp - arşiv - Son Dakika
21:12 Gazze'den İsrail ablukasının kaldırılması için baskı gücü oluşturulması talebi - Son Dakika
21:12 Kadıköy'de hırsızlık şüphelilerinin ateş açtığı polis yaralandı - Son Dakika
21:08 KKTC'de yağışlar hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
20:58 Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
19:27 Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 21:18:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta ortaokula müzik atölyesi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]