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Kahramanmaraş'ta örtü yangını

39 dakika önce

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde çıkan yangında 3 dönümlük otluk ve çalılık alan yandı.

Kahramanmaraş'ta örtü yangını, System.String[]
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde çıkan yangında 3 dönümlük otluk ve çalılık alan yandı.
İlçeye bağlı Kozcağız Mahallesi'ndeki bahçesinde ot temizliği yapan O. K (50), çay pişirmek için semaver yaktı.
Semaverdeki ateşin kıvılcımları kuru otluk alana sıçramasıyla çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çalılıklara sıçradı.
Yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 arazöz ile müdahale etti.
Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, 3 dönümlük alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:31 Kaynak: AA
Kozcağız, Onikişubat, Kahramanmaraş
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