Kahramanmaraş'ta örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sumaklı Mahallesi Berke Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 1 helikopter, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü araçları sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu 2 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları sürüyor.