Kahramanmaraş'ta "Osmanlı'da Kadın" konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta "Osmanlı'da Kadın" konulu konferans düzenlendi

7 saat önce

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tarih ve Kültür Öğrenci Topluluğu tarafından "Osmanlı'da Kadın" konulu konferans düzenlendi.

Kahramanmaraş'ta

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tarih ve Kültür Öğrenci Topluluğu tarafından "Osmanlı'da Kadın" konulu konferans düzenlendi.

KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi İbrahim Kafesoğlu Amfisinde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Tarih ve Kültür Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Samet Alıç yaptı.


Açılış konuşmasının ardından KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Solak, "Osmanlı'da Kadın" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.


Türk tarihinde kadının yeri ve Osmanlı'da kadın algısına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Prof. Dr. İbrahim Solak, Osmanlı toplumunda kadının aile hayatı, ekonomik hayat, miras hakkı ve hukuki hayattaki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Cahiliye döneminin kadına bakışıyla Türk kültüründe kadına bakışın karıştırılmaması gerektiğini kaydeden Solak, "Kadın bizim kültürümüzde ve toplumumuzda her zaman önemli bir konuma sahipti. Cahiliye dönemindeki kadın algısını bizim tarihimizin bir parçası olarak görmemek lazım." diye konuştu.


Osmanlı'da çok eşliliğin yaygın olduğu yönünde yanlış bir bakışın olduğunu ifade eden Solak, yapılan araştırmaların Osmanlı'da erkeklerin yüzde 90'ının tek eşli olduğunu, birden fazla eşe sahip erkeklerin ise yalnızca binde 3'ünün 4 eşli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Osmanlı toplumunda evlilik kurumunun kadına mehir ve nafaka gibi önemli haklar tanıdığını belirten Solak, ayrıca kadınların ticaret hayatının her aşamasında önemli görevler üstlendiklerini kaydetti.

Sütçü İmam Üniversitesi, İbrahim Solak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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