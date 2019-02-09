Kahramanmaraş'ta Osmanlı Silahları ve Kıyafetleri Sergisi
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Osmanlı silahları ve kıyafetlerinden oluşan sergi açıldı.
Kahramanmaraş
'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Osmanlı silahları ve kıyafetlerinden oluşan sergi açıldı.
Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde 2 gün açık kalacak olan sergide, Osmanlı Devleti
zamanında kullanılmış tüfek, tabanca, ok ve yay ile birbirinden farklı tasarımla üretilmiş tarihi silahlar yer alıyor. Dönemin şartlarına uygun olan savaş silahlarının kaliteli olarak yapıldığını anımsatan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bekir Kılıç
, vatandaşları silah sergisine davet ederek ziyaret etmelerini istedi.
Kılıç, "Kurtuluş bayramımızın 99'uncu yıl dönümü nedeniyle bugün burada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, Osmanlı Silahları ve Kıyafetleri sergisini açtık. Bugüne kadar hiçbir yerde görmediğimiz çok farklı silahlarla karşılaştık. O dönemin şartlarına göre kaliteli yapılmış, insanların kendilerini savunabilmeleri adına neler yapabildiklerini adeta mühendislik şeklinde silahlar görüyoruz. Tüm geçmişimizi yad ediyoruz. Sergimiz açık yarın akşama kadar ziyaret edebilirler. Eskiye gitmek isteyip, atalarımızın mücadelelerini nasıl verdiklerini görebilirler" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:21 Kaynak: İHA
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