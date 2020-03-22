Kahramanmaraş'ta otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.A. (36) idaresindeki 46 LH 300 plakalı otomobil merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda refüjdeki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki E.E.A, E.A. ve S.A. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:10 Kaynak: AA
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