Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 5 yaralı
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Kahramanmaraş'ta otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 5 yaralı

11 saat önce

Kahramanmaraş'ta otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.


Kaza, Onikişıbat ilçesi Ilıca Mahallesi Kısık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen otomobil seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye yuvarlandı. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
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