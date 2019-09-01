Kahramanmaraş'ta otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 5 yaralı
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Kahramanmaraş'ta otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:21 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Onikişıbat ilçesi Ilıca Mahallesi Kısık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen otomobil seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye yuvarlandı. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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