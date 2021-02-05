Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Yaralılardan Mert K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Serkan Çayoğlu, Bir Zamanlar Kıbrıs ile ekranlara dönüyor

Bir TikTok skandalı daha! "Süt banyosu" ve "dönerle danstan" sonra şimdi de ekmekle çirkin oyun