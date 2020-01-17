Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta, devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:24 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta, devrilen otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Enes Köker idaresindeki 33 DFU 55 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Göksun kara yolu Beşoluk mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Kazada, otomobildeki Eslem Sare Köker olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Ümmügülsüm ve Zeynep Ebrar Köker yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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