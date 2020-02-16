Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet K. yönetimindeki 46 TB 745 plakalı otomobil, Türkoğlu-Kahramanmaraş kara yolunun 9. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü.
Kazada, karşı şeride geçen otomobildeki Sümeyye K. (24) ve Ege K. (1) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafif ticari araç takla attı.
Sürücü kazayı yara almadan atlattı.