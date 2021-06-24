Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. E.H'nin kullandığı 46 KP 951 plakalı otomobil, Ağcalı Tünel kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel çıkışındaki beton sütuna çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobil sürücü E.H. ile araçtaki A.Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son Dakika

Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz

Bakan Koca paylaştı! Candan Erçetin'den aşı olmayanlara mesaj var

Bir Bitcoin vurgunu daha! Cajee kardeşler, 3,6 milyar dolarla ortadan kayboldu

Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim

Önceki gün bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı, plajda görüntülendi

Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok

AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var