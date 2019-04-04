Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Otomobil Direğe Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Otomobil Direğe Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin direğe çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Otomobil Direğe Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta bir otomobilin direğe çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Dereboğazı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Bucak'ın kullandığı 69 AE 200 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybedilerek yol kenarındaki direğe çarptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Mustafa Bucak'ın (44) hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde yolcu konumunda bulunan A.B. (85), G.B. (45) ve A.R.B. (10) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:53 Kaynak: İHA

Bucak, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızının Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü Seçimi Kaybeden Muhtar, Seçilen Adayın Foyasını Ortaya Çıkardı! Köy Karıştı Giresun'da Oylar Yeniden Sayıldı, Aradaki Oy Farkı Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 12:04:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Otomobil Direğe Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]