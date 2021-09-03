Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu bir kişi öldü, 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

H.Y. (61) idaresindeki 01 LH 276 plakalı otomobil, kırsal Dönüklü Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı.

Kazada otomobildeki yolculardan E.Y. (57) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile B.Y. (4), Z.Y. (7), E.Y. (4) ve M.Y. (3) ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

E.Y'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.