Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki E.N. ve S.K yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.A yönetimindeki 46 AD 515 plakalı hafif ticari araç, Kahramanmaraş- Adana kara yolunun 6. kilometresinde E.U. idaresindeki 46 BG 029 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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