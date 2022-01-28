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Kahramanmaraş'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 4 yaralı

28.01.2022 12:13
Kahramanmaraş'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. S.O. idaresindeki 46 PF 175 plakalı otomobil, A.K.'nın kullandığı 46 S 1063 plakalı fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile çarpıştı.

Kazada işçileri taşıyan minibüs yan yatarken 14 işçiden 4'ü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 4 yaralı

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Kahramanmaraş, Otomobil, Minibüs, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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