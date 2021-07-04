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Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

04.07.2021 23:40
Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile saman yüklü kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile saman yüklü kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Serkan T'nin kullandığı 46 ABB 529 plakalı otomobil, Elbistan- Çoğulhan karayolu Doğan Mahallesi mevkisinde Halis E. (32) idaresindeki 46 HS 891 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kamyonetin devrildiği kazada, sürücüler ile araçlardaki Adnan A. (31), İbrahim Z. (11), Rehai R. (27), Muhammed E. (20) ile Halid R. (18) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı

Kahramanmaraş, Çoğulhan, Elbistan, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika


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