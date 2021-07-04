Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile saman yüklü kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Serkan T'nin kullandığı 46 ABB 529 plakalı otomobil, Elbistan- Çoğulhan karayolu Doğan Mahallesi mevkisinde Halis E. (32) idaresindeki 46 HS 891 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kamyonetin devrildiği kazada, sürücüler ile araçlardaki Adnan A. (31), İbrahim Z. (11), Rehai R. (27), Muhammed E. (20) ile Halid R. (18) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika