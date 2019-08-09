Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:28 Kaynak: AA
'ta, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Hacı İsmail Karadoğan yönetimindeki 80 KD 490 plakalı kamyonet, Kahramanmaraş- Göksun
kara yolu Andırın
Kavşağı'nda, Aziz Demiralay (54) idaresindeki 46 F 5375 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Demiralay ile beraberindeki Can Demiralay (30), Selvi Uzun (49), Eren (40) ve Nazlı Güneysu
(12) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi
ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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