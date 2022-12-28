Kahramanmaraş'ta 2 kardeşi hayattan koparan kaza! Minibüsle çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi

Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş- Adana kara yolu Aksu Doruklar Kavşağı'nda meydana geldi. KGYS kameralarınca da kaydedilen kazada iddiaya göre H.D. yönetimindekiişçi servis minibüsü şehir merkezine giderken, Murat Yıldız'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Murat Yıldız, ağabeyi Muhammet Yıldız ve D.Y. ile servis minibüsünde bulunan H.D., Z.B., ve D.M.B. yaralandı.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Murat Yıldız ile ağabeyi Muhammet Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

IŞIK İHLALİ YAPMIŞ

Diğer 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatan trafik ekipleri ise Murat Yıldız'ın kırmızı ışıkta geçtiğini tespit etti.