Kahramanmaraş'ta 2 kardeşi hayattan koparan kaza! Minibüsle çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 2 kardeşi hayattan koparan kaza! Minibüsle çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi

28.12.2022 14:13

Kahramanmaraş'ta, kırmızı ışıkta geçen otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu yaşanan feci kazada Muhammet Yıldız (27) ile kardeşi Murat Yıldız (26) yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş- Adana kara yolu Aksu Doruklar Kavşağı'nda meydana geldi. KGYS kameralarınca da kaydedilen kazada iddiaya göre H.D. yönetimindekiişçi servis minibüsü şehir merkezine giderken, Murat Yıldız'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Murat Yıldız, ağabeyi Muhammet Yıldız ve D.Y. ile servis minibüsünde bulunan H.D., Z.B., ve D.M.B. yaralandı.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Murat Yıldız ile ağabeyi Muhammet Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

IŞIK İHLALİ YAPMIŞ

Diğer 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatan trafik ekipleri ise Murat Yıldız'ın kırmızı ışıkta geçtiğini tespit etti.

Kahramanmaraş'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 2 kardeşi hayattan koparan kaza! Minibüsle çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 2 kardeşi hayattan koparan kaza! Minibüsle çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi - Son Dakika
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