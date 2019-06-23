Kahramanmaraş'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
14 dakika önce
Kahramanmaraş'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:23 Kaynak: İHA
'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Onikişubat
ilçesi Fatmalı
Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Z. (26) yönetimindeki 46 BL 7015 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken A.A'nın (28) idaresindeki 27 AAC 872 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.Z. özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
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