KAHRAMANMARAŞ - Otomobil ile pikap çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adem Üzüm yönetimindeki 46 AAB 593 plakalı pikap, Güneşli Mahallesindeki Mevlana Caddesi ile Şeyh Edebali Caddesinin kesiştiği kavşakta Yaşar Ovalı idaresindeki 35 THU 16 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Hacı ve Suna Ovalı, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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