Kahramanmaraş'ta otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile hafriyat tırının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:32 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil ile hafriyat tırının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Büyükbaş (52) yönetimindeki 46 EG 045 hafriyat tırı ile Mustafa Sait Kaya (19) kontrolündeki 14 KM 401 plakalı otomobil, Orhangazi Mahallesi Termik Caddesi kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler Büyükbaş ile Kaya yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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