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Kahramanmaraş'ta otomobil iş yerine girdi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil bir iş yerine girdi.

Kahramanmaraş'ta otomobil iş yerine girdi, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil bir iş yerine girdi.

Müslüman Özcan, 44 FS 302 plakalı otomobilini Güneşli Mahallesi Çarşı Atik Cami'nin yanındaki otopark alanına park edip alışverişe gitti.

Bir müddet sonra freni boşalan otomobil, telefon satışı yapılan Mehmet Çuldan'a ait iş yerine girdi.

Çarpmanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:22 Kaynak: AA
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