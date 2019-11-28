Kahramanmaraş'ta otomobil iş yerine girdi
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil bir iş yerine girdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:22 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil bir iş yerine girdi.
Müslüman Özcan, 44 FS 302 plakalı otomobilini Güneşli Mahallesi Çarşı Atik Cami'nin yanındaki otopark alanına park edip alışverişe gitti.
Bir müddet sonra freni boşalan otomobil, telefon satışı yapılan Mehmet Çuldan'a ait iş yerine girdi.
Çarpmanın etkisiyle iş yerinin camları kırıldı.
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