Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır Yaralandı

Kahramanmaraş\'ta Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır Yaralandı
Son Güncelleme: 24.08.2023 12:14

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, takla atan araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cesetleri otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaralı ise başka bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde takla atarak kağıt gibi ezilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Göksun Devlet Hastanesi civarında gece saatlerinde meydana geldi. İçinde 4 gencin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Otomobil, takla atarak yol kenarına devrildi. Kaza sonucunda hurdaya dönen otomobildeki Türk Silahlı Kuvvetleri personeli uzman çavuş Umut Sarıkaya, Altay Aloğlu ve Halil Ekici, hayatını kaybetti. B.S. adlı genç de ağır yaralandı. Kaza ihbarı sonrasında olay yerinde çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 3 gencin cansız bedenleri, otopsi için Kahramanmaraş Adli tıp Kurumu'na gönderildi. Feci kazadan ağır yaralı olarak kurtulan B.S. ise, Göksun Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Otomobil Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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