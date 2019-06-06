Kahramanmaraş'ta otomobil menfeze devrildi: 4 yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:41 Kaynak: AA
'ın Elbistan
ilçesinde bayram ziyaretinden dönen ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin menfeze devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Rıdvan Tuğcu (26) idaresindeki 46 EZ 742 plakalı otomobil, Elbistan- Malatya
kara yolu Çiçek Mahallesi'nde menfeze devrildi.
Kazada, sürücünün yanı sıra Songül (49) ve Fadime Tuğcu (18) ile Nazife Aydın
(45) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada kazaya karışan ailenin bayram ziyareti için gittikleri Çiçek Mahallesi'nden Elbistan ilçe merkezine dönmeye çalıştığı öğrenildi.
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