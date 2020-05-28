Kahramanmaraş'ta otomobil minibüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta bir otomobilin minibüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda meydana geldi. H.K idaresindeki 64 SE 096 plakalı otomobil seyir halindeyken önünde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 46 S 277 plakalı servis minibüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ