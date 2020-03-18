Kahramanmaraş'ta otomobil refüje çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ta otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta refüje çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta refüje çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Fevzi P. idaresindeki 46 AAC 743 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu Seyrantepe mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan S.Y. (27) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:02 Kaynak: AA
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