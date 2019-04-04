Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Mustafa Bıçak (44) idaresindeki 69 AE 200 plakalı otomobil, Dereboğazı Mahallesi Dere Sokağı'nda yol kenarındaki telefon ve elektrik direklerine çarparak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan annesi Ayşe (85), eşi Gülhan (45) ve kızı Ayşe Bıçak (10) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, jandarma ve vatandaşlarca kurtarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Bıçak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobildekilerin rahatsız olan anne Ayşe Bıçak'ın hastanedeki tedavisinin ardından eve döndükleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:02 Kaynak: AA

Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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