Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mustafa Çocuk (32) idaresindeki 46 ABB 255 plakalı otomobil, Göksun- Kayseri kara yolunun 16. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan Züleyha Ünsal (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Necibe Sallah (42) ise 112 Acil Servis ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Sallah'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş, Göksun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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