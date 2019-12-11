Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, gurbetçi aile oldukları öğrenilen Mehmet Yılmaz (48) idaresindeki 1-XCR-421 plakalı otomobil, Elbistan- Göksun karayolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan Zehra Yılmaz (28) ise yaralandı.


İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Zehra Yılmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, Göksun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:06 Kaynak: İHA
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