Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.


Kaza, Elbistan- Göksun karayolunda meydana geldi. Göksun'dan Elbistan ilçesine seyir halinde olan Alaattin Ş. (66) idaresindeki 46 U 1132 plakalı otomobil, sol şeritte seyir halindeyken sol tarafta bulunan yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce refüje, daha sonra takla atıp yolun sağında bulunan boş araziye yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü Alaattin Ş. ile Mehmet T. (70), Nezihe. (70), Büşra F. T. (25) ve Tülay T. (54) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, yaralılardan Nezihe T. kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:45 Kaynak: İHA
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