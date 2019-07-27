Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta otomobil tamirhaneye girdi: 2 yaralı
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Kahramanmaraş'ta otomobil tamirhaneye girdi: 2 yaralı

11 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin tamirhaneye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin tamirhaneye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Cuma Alkaya'nın kullandığı 46 VJ 723 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Yusuf Balık'a ait oto tamirhanesine girdi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Engin Temiz, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde otomobilin hızla oto tamirhanesine girmesi yer alıyor.
Kahramanmaraş'ta otomobil tamirhaneye girdi: 2 yaralı
Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2019 03:23 Kaynak: AA
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