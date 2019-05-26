Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta otomobil tarlaya devrildi: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil tarlaya devrildi: 5 yaralı

4 saat önce

Kahramanmaraş'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobil tarlaya devrildi: 5 yaralı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Ö.A. (29) yönetimindeki 46 FF 621 plakalı otomobil, merkez Onikişubat ilçesi Selimiye Mahallesi'nde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü Ö.A. ile aynı araçtaki A.A (28), 2 yaşındaki A.A. ve Ş.A. ile 3 yaşındaki Ö.A. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:05 Kaynak: AA
Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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