Kahramanmaraş'ta otomobil tarlaya devrildi: 5 yaralı
4 saat önce
Kahramanmaraş'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:05 Kaynak: AA
'ta otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Ö.A. (29) yönetimindeki 46 FF 621 plakalı otomobil, merkez Onikişubat
ilçesi Selimiye
Mahallesi'nde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü Ö.A. ile aynı araçtaki A.A (28), 2 yaşındaki A.A. ve Ş.A. ile 3 yaşındaki Ö.A. yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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