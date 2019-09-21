Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kahramanmaraş'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, System.String[]

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Kahramanmaraş - Kayseri karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Selahattin Saz (21) idaresindeki 44 KN 249 plakalı otomobil, Kahramanmaraş istikametinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlık alandaki uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Saz'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trenin altında kalan şahıs öldü
Geri manevra yapan minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü; o anlar kamerada Kaza yerine gelen polis aracına başka bir otomobil çarptı Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 12 ölü, 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 10:56:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]