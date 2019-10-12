Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı

47 dakika önce

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 4 yaya yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobil yayalara çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 4 yaya yaralandı.

Murat K. yönetimindeki 46 KJ 643 plakalı hafif ticari araç, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda, karşıya geçmeye çalışan yayalara yol vermek için duran Ahmet G. idaresindeki 46 FC 519 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hareket eden Ahmet G. yönetimindeki otomobil 4 yayaya çarptı.

Yaralanan Seda B. (19), Fatma K. (61), Fatma E. (54) ve Nuran K. (34) 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:52 Kaynak: AA
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