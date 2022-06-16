Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. (29) ve Y.Ö'nün (52) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Araçta, dedektör köpeği "Uygun" ile yapılan aramada, otomobil teybi içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - Otomobilde teybin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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