KAHRAMANMARAŞ - Otomobilde teybin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Otomobilde teybin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

16.06.2022 21:29

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobil teybine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobil teybine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolunun Narlı Mahallesi mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta, dedektör köpeği "Uygun" ile yapılan aramada, otomobil teybi içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. (29) ve Y.Ö'nün (52) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ - Otomobilde teybin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ - Otomobilde teybin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ - Otomobilde teybin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ - Otomobilde teybin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ - Otomobilde teybin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Otomobilde teybin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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