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KAHRAMANMARAŞ - Otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı

20.02.2022 10:22

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Haydarbey Mahallesi'nde park halindeki 46 AES 709 plakalı otomobilin içerisinde çakmak gazı tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Şiddetli patlamayla otomobilin camları kırılırken, araçtaki Osman K. (18) yüzünden yaralandı.

Yaralı genç, patlama sesini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAHRAMANMARAŞ - Otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ - Otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı KAHRAMANMARAŞ - Otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı Kahramanmaraş'ta kuyumculara İtalyan tasarımcı tarafından eğitim verildi Kahramanmaraş'ta kuyumculara İtalyan tasarımcı tarafından eğitim verildi KAHRAMANMARAŞ - Polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı KAHRAMANMARAŞ - Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Anadolu Eğitim ve Bilim Hizmetleri Sendikası, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Otomobildeki çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
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