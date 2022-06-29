KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu yaralandı

29.06.2022 23:10

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu yaralandı.

E.U. idaresindeki 34 DMT 04 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi'nde park halindeki 06 EZ 1609 plakalı otomobile ve karşı yönden gelen plakasız motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki oğlu Mustafa Sait Yaman yaralandı.

Ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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