KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve oğlu yaralandı.
E.U. idaresindeki 34 DMT 04 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi'nde park halindeki 06 EZ 1609 plakalı otomobile ve karşı yönden gelen plakasız motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki oğlu Mustafa Sait Yaman yaralandı.
Ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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