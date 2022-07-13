112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Demet Doğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kızı Şerife Doğan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hisarcık, Afşin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.