Bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yolun karşısına geçmek için koşan gence otomobilin çarpması ve gencin havaya savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı genç öldü - Son Dakika

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