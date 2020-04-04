Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı polis memuru yaşamını yitirdi.

İsmail G. (45) idaresinde 46 BB 494 plakalı otomobil, Binevler Mahallesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda park halindeki 01 DLZ 77 plakalı otomobiline binmek üzere olan polis memuru Yakup Karaca'ya (50) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Karaca kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaca'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.