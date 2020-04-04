Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı polis memuru hayatını kaybetti
6 saat önce
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı polis memuru yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı polis memuru yaşamını yitirdi.
İsmail G. (45) idaresinde 46 BB 494 plakalı otomobil, Binevler Mahallesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda park halindeki 01 DLZ 77 plakalı otomobiline binmek üzere olan polis memuru Yakup Karaca'ya (50) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Karaca kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karaca'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:54 Kaynak: AA
Son Dakika Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar